Jewer Ilham: "O que vejo o governo chinês fazer ao povo Uigure é terrorismo" (Parte 1)

© DR

Por Ricardo Alexandre 22 Maio, 2021 • 08:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nasceu há 100 anos. Andrei Sakharov, físico nuclear, defensor das liberdades cívicas e reformas na então URSS. Recebeu o Nobel da Paz em 1975. Vai em sua honra e memória o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu para pessoas e organizações dedicadas aos direitos humanos e liberdades.

Em 2019, o laureado com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi foi Ilham Tohti, um economista chinês de origem Uigure. Crítico das políticas para as minorias étnicas na China, Ilham foi preso várias vezes e condenado a prisão perpétua em 2014. A família não sabe onde está detido. A filha, Jewer Ilham, recebeu por ele o prémio do Parlamento em Estrasburgo e é a partir de Washington que revela os pormenores de uma vida de luta. Em nome do pai. A jovem de 26 anos, apresenta-se:

O meu nome é Jewer Ilham. Sou filha do estudioso preso Ilham Tohti, sou Uigure e atualmente moro em Washington DC, nos Estados Unidos. Nasci e fui criada em Pequim, na China. Trabalho no Workers Rights Consortium. É uma organização sem fins lucrativos, independente, de monitorização de direitos laborais. Investigamos as condições de trabalho em fábricas em todo o mundo. E também nos concentramos nas questões de trabalho forçado na região Uigure. Estou a trabalhar como parte da coligação para acabar com o trabalho forçado, trabalhamos principalmente nos esquemas e crise de trabalho forçado que acontecem na China, que visa Uigures e outros grupos de minorias étnicas turcas.

O seu pai cumpre uma sentença de prisão perpétua numa prisão chinesa. Ele está na prisão por trabalhar para fazer pontes entre os Uigures e os chineses da etnia Han?

Sim. O meu pai foi condenado a prisão perpétua sob acusações relacionadas com separatismo. Mas, na verdade, o que meu pai fez foi passar décadas a tentar estabelecer pontes entre o grupo chinês Han e os Uigures e também outros grupos minoritários. Ele fazia pesquisas e estudava não só as questões políticas, mas também socio-económicas dessas regiões da China, e queria criar um entendimento pacífico entre os diferentes grupos. E, portanto, nunca defendeu o separatismo ou o extremismo. Não é alguém que defenda a violência. O que o governo chinês diz sobre o meu pai, todas essas acusações são falsas, ridículas.

Quando viu o seu pai pela última vez?

A última vez que vi o meu pai foi em 2 de fevereiro de 2013, no Aeroporto Internacional de Pequim. Deveríamos vir para os Estados Unidos juntos. Ele tinha sido convidado pela Universidade de Indiana como professor visitante. E eu era uma estudante caloira na faculdade, na China. E o meu pai perguntou-me se eu gostaria de ir para os EUA com ele durante minhas férias de inverno. Na China não há festividades religiosas. Portanto, não há férias de Natal, são de inverno. O meu pai pediu-me para o acompanhar e ajudar a instalar-se, durante três ou quatro semanas. Mas, como pode ver, estou aqui nos EUA sozinha, do outro lado do mundo, longe da minha família. E já se passaram oito anos desde que vi os meus dois irmãos mais velhos, a minha madrasta e o meu pai.

Quais foram as últimas palavras que trocou com o seu pai, antes que ele conseguisse colocá-la no avião?

Ele disse-me várias coisas naquele momento e não são coisas comuns que um pai diria à sua filha quando se despedem, mas ele estava realmente a tentar persuadir-me a deixar a China, mas, para mim, não fazia sentido deixar o país sem a minha família. Nunca planeei ficar aqui por mais do que algumas semanas. Não fazia sentido para vir sozinha, eu nem falava inglês na época e não conhecia ninguém na América. Mas o meu pai insistiu e disse: "Acho que deves ir embora". E eu perguntava: "porquê?" E ele disse: "Olha à tua volta! Este país trata-te assim, eu estou a ser detido, ainda queres ficar aqui?" E disse que preferia ver-me varrer a rua nos EUA do que ficar na China. Pediu-me para agarrar a oportunidade, porque seria única na vida, poderia não voltar. Empurrou-me e obrigou-me a partir. Eu não conseguia parar de chorar naquele momento, era apenas uma adolescente, tinha 18 anos e não sabia o que tinha à minha frente. Não sabia o que lhes iria acontecer. Estava com medo e preocupada. Quando comecei a chorar, o meu pai disse-me, e essa foi a sua última frase para mim, "Não chores, não deixes outras pessoas pensarem que os Uigures são fracos. Vai!" e foi a última vez que vi o meu pai e a última coisa que ele me disse pessoalmente.

Mas conseguiu falar com ele ao telefone durante os 11 meses seguintes em que ele foi colocado em prisão domiciliária.

Sim, nessa altura eu falava com ele todos os dias, não falhávamos, uma a três vezes por dia no FaceTime. Normalmente, ele ficava acordado a noite toda só para esperar pelo meu telefonema, esperava que eu saísse das aulas, porque a minha aula terminava às 17h, 5 da manhã na China. Estava sempre ansioso por saber coisas sobre a minha vida na América, o que tinha estudado, que amigos é que tinha feito, coisas normais que geralmente importam os pais.

Possivelmente, estaria preocupado com o fast food americano (risos)...

(risos) Sim, na verdade engordei cerca de 18 quilos. A comida tipo fast food era barata e eu não tinha dinheiro para comprar comida boa naquela época. O meu pai tentava enviar-me mil dólares todos os meses, e isso tinha que cobrir o aluguer do quarto, o seguro e todas as despesas; se eu quisesse uma comida boa e saudável, não seria capaz de pagar. Então, comia muito hambúrguer e batatas fritas no campus da universidade. Ganhei muito peso e ele não ficou feliz com isso.

Na adolescência, é verdade que a Jewer pensou que de alguma forma o seu pai estava mais ou menos a negligenciar a própria família, quando lhe pediu a si para deixar a China?

Sabe, quando eu era mais jovem, o meu pai estava tão focado em falar pelos outros, estava sempre ocupado a viajar, ou a ser preso. A polícia muitas vezes levava-o e prendia-o. Às vezes, durante um mês. E sabe, esse é um momento crítico para um adolescente. Eu estava a passar por todas essas mudanças emocionais, tinha entre 14 e 18 anos. E estava a crescer muito, era muito próxima do meu pai, mas era a época do ensino secundário, e muitas vezes via o meu pai desaparecer, e de repente aparecer e desaparecer novamente. Sempre que estava em casa, estava sempre à frente do seu portátil, a conversar com os alunos ou com jornalistas. Eu sentia que o pai não se preocupava mais comigo ou com a nossa família, mas apenas com estranhos. Sim, eu reclamei muito. E isso é algo que eu lamento muito neste momento, sabe? Agora estou com 26 anos de idade e sei o significado de tudo o que o meu pai fez, todos os seus esforços. Ele teve que escolher uma coisa em vez de outra, mas, ainda assim, deu o seu melhor para ser um bom pai. Quando reclamava que ele não ficava comigo, que só trabalhava no computador, ele mudava o computador para o meu quarto, para trabalhar lá enquanto eu estudava. Mesmo que não falássemos, era um modo de dizer que estava presente. Sim, ele tenta sempre encontrar uma solução para cada problema.

Sabe exatamente onde Ilham Tohti, o seu pai, está detido?

Pelo que soube pela última vez, estava preso na região Uigure. Mas esse conhecimento do paradeiro dele vai até 2017, porque desde então nenhum dos meus familiares pôde visitá-lo. Não sabemos se ainda está na mesma prisão ou se foi transferido, ou sequer se está vivo.

A família tenta obter essa informação das autoridades?

A minha família tentou entrar em contacto com as autoridades locais e eles disseram "tem que ligar para outro número'. Mas quando o fazem, ninguém atende, e quando ligam novamente para o primeiro número, eles simplesmente nunca atendem o telefone ou recusam-se a dizer o que quer que seja.

O seu pai era um empresário de sucesso, um professor de economia na Universidade. Pode falar-nos um pouco mais sobre ele? Quem é Ilham Tohti?

É um homem muito simples. E complicado ao mesmo tempo. Desempenha tantos papéis, que assumiu voluntariamente! Em primeiro lugar, é o pai. E ao mesmo tempo, era um professor. Ensinava os seus alunos e tratava-os como se fossem os seus próprios filhos. Eu lembro-me de cada Eid, que é o festival tradicional muçulmano. Nunca celebrámos sozinhos, sempre foi com outros alunos também, especialmente com os que não são de famílias muito ricas, ele pedia para eles virem jantar ou almoçar connosco. Às vezes, até dormiam em nossa casa. Porque durante as férias de verão ou férias de inverno, tens que procurar um lugar para ficar porque nem todo o estudante tinha dinheiro para comprar os bilhetes de avião ou comboio para voltar a casa. Aquela região Uigure é extremamente distante. Não é como na Europa, em que podes simplesmente apanhar um comboio por uma ou duas horas e chegar a algum lugar. Pode levar 40 horas a chegar, de comboio à sua cidade natal. É extremamente cansativo e também não muito acessível para os alunos pagarem. O meu pai, frequentemente, oferecia a nossa casa para eles ficarem. E também comiam lá, para não terem que gastar dinheiro para comer fora das cantinas dos estudantes.

O meu pai sempre tentou todos as maneiras de fazer os alunos sentirem-se melhor. Ajudava-os, tanto quanto podia, com bolsas de estudo. Foi sempre um professor muito responsável. E também com os colegas. Ele é muito respeitoso, tem um nome muito conhecido, tente sempre ir mais longe ao fazer pesquisa. Como empresário, foi um dos mais ricos da região Uigure. Embora já fosse professor, ainda conseguiu arranjar tempo para um trabalho secundário, para fazer alguns negócios de jade. Ele gostava. Tinha suas próprias ações em fábricas de tijolos. Disse-me que entregava jornais quando era mais novo, ele tentava de tudo para proporcionar uma vida boa, não só para a minha família, mas também para as pessoas que ele quer ajudar. Desse modo, foi cofundador deste do projeto Crianças Sem-Teto Uigure, porque há muitas e pequenas na China continental, não estão acompanhadas pelos pais e ele queria saber porquê. Começou a ajudá-las a encontrar os seus pais e a mandá-los de volta para a região Uigure. Era algo muito caro e envolvia centenas de crianças. Não é algo com que possas lidar apenas com o salário de um professor. Por isso, ele queria expandir o negócio apenas para ajudar a pagar esse projeto, ele tentou de todas as formas.

Por exemplo, ele pessoalmente não jejua no Ramadão. Mas sempre fez o seguinte: como não jejuava, doava dinheiro para os pobres e para sustentar os alunos que não estão numa situação financeira muito boa. Oh, sabe? Estou aqui a ver... há uma notícia agora da CNN que diz que deputados britânicos aprovaram uma resolução não vinculativa condenando a repressão de Pequim aos Uigures e outras minorias muçulmanas e o governo chinês é acusado ​​de genocídio.

Qual é o seu comentário a essa notícia?

Muitas pessoas argumentam que o que está a acontecer com o povo Uigure não está à altura do estatuto de genocídio. Na cabeça das pessoas, genocídio significa trazer uma faca e começar a cortar as cabeças de toda a gente, ou começa a disparar sobre as pessoas, e isso chama-se genocídio. Mas agora estamos a viver em 2021, o genocídio acontece de diferentes maneiras. E, na verdade, também não importa qual seja a definição das pessoas para genocídio. Será muito difícil negar o fato de que existem atrocidades em massa, crimes contra a humanidade que estão a acontecer na região Uigure, os relatos de esterilização forçada, crianças tiradas aos pais e transferidas para orfanatos e enviando mais de 800 mil Uigures para fábricas de trabalho forçado e em condições absolutamente precárias. Houve relatos de alta credibilidade de testemunhos em primeira mão de ex-refugiados e detidos sobre tortura física e mental nesses campos. Realmente não sei se há palavra melhor para descrever tais ações, além de genocídio. A frase mais próxima, diria, seria crimes contra a humanidade, mas menos do que isso é inaceitável. E também não penso que tais atrocidades ainda devam acontecer nos dias modernos. Os líderes do mundo ainda estão em silêncio, curvam-se perante a pressão política da China e ignoram os direitos humanos.

Mas a pressão política está a aumentar. Isso dá-lhe algum sentido de otimismo?

A pressão política da China está definitivamente a aumentar, mas a pressão política dos países ocidentais em relação à China também. Não importa qual seja condição política atual. Sou uma pessoa muito positiva e otimista. Sempre. Foi isso que aprendi com o meu pai, uma das pessoas mais otimistas que já vi. Vou partilhar uma pequena história engraçada consigo. No dia seguinte à condenação dele à prisão perpétua, em setembro de 2014 (mas já detido desde janeiro sem julgamento nem quaisquer acusações) sabe o que disse depois da sentença? "Após nove meses, esta foi a primeira noite em que tive uma boa noite de sono". E o advogado ficou surpreso... "o que quer dizer com isso? Acabou de ser condenado à prisão perpétua". E ele disse "Bem, não houve uma sentença de morte". Quer dizer, na cabeça dele, se está vivo, sempre há esperança, não importa o quão terrível seja a situação, é sempre positivo e otimista. Só com isso há esperança e só com esperança há mudança. É nisso que também acredito. É claro, eu aprecio que os países ocidentais estejam a trabalhar em conjunto e a condenar as ações que são feitas pela China. Mas sim, estou sempre otimista, acredito que não existe eternidade para nenhuma das coisas más, vão acabar um dia, é só uma questão de tempo. Cabe-me a mim, a si e a todas as pessoas que se preocupam e querem acabar com isso, colocar uma data de termo e fazer com que essa data chegue o mais cedo possível.

Como comenta as alegações das autoridades de que estão a lutar contra o extremismo e o terrorismo?

O que vejo o governo chinês fazer ao povo Uigure é terrorismo. Todas essas pessoas que estão presas... a maioria delas nunca cometeu um crime.