27 de Maio... Angola... manchete do jornal de Angola: "Pre­si­den­te pe­de des­cul­pas pú­bli­cas e per­dão pe­las ví­ti­mas dos con­fli­tos"... O Presidente da República, João Lourenço, pediu, ontem, "junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral, em nome do Estado angolano, desculpas públicas e perdão, pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias".

O Chefe de Estado discursava, no âmbito da reconciliação nacional, em memória das vítimas dos conflitos políticos em Angola, no período entre 11 de Novembro de 1975 e 4 de Abril de 2002.

No jornal O País, além do perdão pedido pelo chefe de estado, PR exor­ta an­go­la­nos a tra­ba­lhar mais pa­ra sa­rar fe­ri­das dos con­fli­tos...

No El País... A Suiça rompe negociações para estreitar laços com a UE ... Apesar disso, as autoridades suíças enfatizaram o desejo de manter laços estreitos com a União e esperam que seja possível avançar com novos acordos setoriais. Mas fontes da comunidade, ao El País, rejeitam essa abordagem, que já foi tentada sem sucesso por Londres durante a negociação do Brexit. O governo suíço não conseguiu o consenso necessário dos partidos, agentes sociais e económicos do país em relação ao pacto com os 27, já sugeriu ontem buscar acordos que permitam a manutenção do cordão umbilical com um clube europeu que o rodeia por quatro lados.

Merece cartoon no suíço Le Temps... um homem a correr à frente de um pedregulho redondo que rebola montanha abaixo... quem sabe, se nos Alpes suiços... a pedra tem as estrelas europeias... o homem diz: "deixamos cair"... o jornal chama-lhe "o ponto de não retorno".

Na capa do diário espanhol ABC há um grande Não... as duas letras entre aspas a citar uma declaração do supremo tribunal... que justifica com o facto de A mensagem transmitida pelos condenados é muito expressiva da vontade de repetir o ataque aos pilares da convivência democrática »... O supremo considera não haver justiça, nem equidade, nem arrependimento por parte dos presos do processo independentista catalão...

E volto ao El País... O Supremo considera "inaceitáveis" os indultos que Sanchez antecipa aos líderes da independência catalã... o presidente do governo recebeu uma carta muito dura dos seis magistrados do Supremo Tribunal que emitiu o julgamento do processo. O relatório, cujo relator foi Manuel Marchena, presidente da Câmara Criminal, argumenta que não há o menor indício de arrependimento nos presos, que não admitem o crime e que até sustentam que o fariam de novo. Conceder clemência, conclui o relatório, seria "uma solução inaceitável para a rescisão antecipada da responsabilidade criminal". Esta rejeição unânime do tribunal apenas deixa ao Governo, de acordo com a lei, a possibilidade de aprovar o perdão parcial e não total.

No Voz da Galiza... 6 e 10... não é a hora deste momento, mas são números que podem agradar aos galegos... manchete do jornal: "As reuniões já podem ser de mais pessoas a partir do próximo sábado... o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, anunciou ontem que vai ser estendido o direito de reunião dos não conviventes na Galiza para 6 pessoas no interior dos espaços (mais duas do que até agora) e 10 nos espaços abertos (mais quatro do que até agora). Por enquanto, a proibição de que não coabitantes se reúnam depois da uma da manhã continua em vigor.

No francês Fígaro... Covid: a epidemia finalmente ficou para trás? Novos casos, hospitalizações, mortes... Tudo parece mostrar que o declínio é real, e o clima e o ritmo das vacinações aumentam a esperança de que a crise de saúde se vai dissipar rapidamente. Mas, diz este jornal, é muito cedo para baixar a guarda: desde logo, porque a França ainda luta para seguir com eficácia as variantes.