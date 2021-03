João Pimenta Lopes substitui João Ferreira como deputado do PCP no Parlamento Europeu

João Pimenta Lopes © Diana Quintela/Global Imagens (arquivo)

João Pimenta Lopes vai substituir João Ferreira como deputado do PCP no Parlamento Europeu a partir de julho, informou esta segunda-feira o secretariado do Comité Central do PCP.

"João Ferreira, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, que tem pautado a sua intervenção no Parlamento Europeu em defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do País, amplamente reconhecida pela sua competência, determinação e proximidade à realidade nacional, prosseguirá a sua intervenção e responsabilidades designadamente no âmbito das eleições autárquicas, no quadro das quais encabeçará a lista da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Lisboa", lê-se numa nota enviada às redações.

João Ferreira iniciou o mandato em 2009 e é agora substituído por João Pimenta Lopes, candidato do PCP na lista da CDU às eleições para o Parlamento Europeu, que se realizaram em 2019.

Quem é João Pimenta Lopes?

O biólogo João Pimenta Lopes tem 40 anos de idade e é membro do Comité Central do PCP. Até janeiro de 2015, foi Diretor Técnico do Fluviário de Mora, onde assumiu igualmente funções de Administrador.

Entre 2009 e 2017, foi membro da Direção da Mútua dos Pescadores e, até 2007, participou na Direção da Associação de Bolseiros de Investigação Científica.

Desempenhou funções no Secretariado Político do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) e foi deputado do PCP no Parlamento Europeu de 2016 a 2019.

Atualmente, exerce funções no Secretariado Político do Grupo Confederal GUE/NGL.