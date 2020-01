João Vale de Almeida designado embaixador da UE no Reino Unido

© DR

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, anunciou esta sexta-feira oficialmente a designação do diplomata João Vale de Almeida como primeiro embaixador da União Europeia no Reino Unido, funções que assumirá a 1 de fevereiro, primeiro dia do pós-'Brexit'.

Em comunicado, o Serviço Europeu de Ação Externa indica que "Josep Borrell, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, anuncia hoje a designação de João Vale de Almeida como primeiro chefe da futura delegação da UE junto do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte", o que "já foi devidamente notificado ao Reino Unido".

Apontando que Vale de Almeida assumirá funções em 01 de fevereiro, o corpo diplomático da União Europeia lembra que, "a partir dessa data, o Reino Unido passará a ser um país terceiro e, consequentemente, a representação da União será assegurada por uma delegação da UE".

Em 12 de janeiro, uma porta-voz comunitária já adiantara à Lusa que Borrell tinha escolhido João Vale de Almeida para liderar a nova delegação da UE junto do Reino Unido, ocorrendo então hoje a designação oficial, no dia em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, formalizaram o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), faltando agora apenas a 'luz verde' final do Parlamento Europeu, que deverá acontecer numa votação na próxima quarta-feira, 29 de janeiro, antevéspera da data de consumação do 'Brexit'.

Com mais de três décadas de experiência em cargos europeus, João Vale de Almeida, 62 anos, já ocupou diversos postos de topo, tendo sido porta-voz da Comissão Europeia e diretor-geral antes de se tornar chefe de gabinete e principal conselheiro de José Manuel Durão Barroso durante o seu primeiro mandato como presidente da Comissão Europeia (2004-2009).

Vale de Almeida tornou-se de seguida embaixador da União Europeia nos Estados Unidos (2010-2014), à frente da primeira delegação europeia em Washington com poderes reforçados (em representação de toda a União e não somente da Comissão Europeia), à luz da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, e de 2015 até ao final do ano passado foi o embaixador da UE junto das Nações Unidas.

A delegação da UE no Reino Unido ficará sob a tutela do Serviço Europeu de Ação Externa, o corpo diplomático da União liderado pelo Alto Representante Josep Borrell, que é também vice-presidente da Comissão Europeia liderada por Ursula Von der Leyen, e começará então a operar numa altura em que os 27 e Londres vão negociar a relação futura pós-'Brexit'.