Joe Biden continua com Covid-19 mas está a reagir bem

Joe Biden testou positivo à covid-19, pela primeira vez, a 21 de julho

O presidente dos EUA, Joe Biden, continua infetado com Covid-19, mas está a reagir bem e a gerir os assuntos do país a partir da Casa Branca, revelou segunda-feira o seu médico pessoal.

O democrata, de 79 anos, permanece confinado e está "muito atento à proteção" de quem o rodeia, acrescentou Kevin O'Connor, numa carta divulgada pela presidência norte-americana.

Biden fez um teste com resultado positivo em 21 de julho, quando apresentava "sintomas muito ligeiros", e foi dispensado do confinamento na quarta-feira, após um teste negativo.

No entanto, voltou a realizar um teste positivo no sábado, uma "recaída" que é possível em pacientes tratados com Paxlovid.

Este tratamento antiviral da farmacêutica Pfizer atua pela redução da capacidade de multiplicação do vírus, retardando a progressão da doença.

É recomendado, nos EUA, para pessoas em risco de desenvolver sintomas graves da doença, uma categoria na qual se insere o presidente norte-americano, devido à sua idade.