Joe Biden diz que não há "motivo para pânico" com a variante Ómicron

O Presidente dos EUA, Joe Biden © Oliver Contreras/EPA

Por Lusa 29 Novembro, 2021 • 19:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta segunda-feira que "não há motivo para pânico" com a disseminação da variante Ómicron do coronavírus e pediu aos norte-americanos para serem vacinados ou receberem a dose de reforço.

"Há motivo para preocupação, com esta nova variante, mas não para pânico", disse Biden, num discurso a partir da Casa Branca, onde repetiu os argumentos hoje apresentados pelo seu conselheiro para a Saúde, Anthony Fauci.

Com a aproximação das festividades de fim de ano, o Presidente pediu aos norte-americanos que se vacinem e vacinem os seus filhos ou, se for o caso, recebam as doses de reforço.

Biden adiantou que, "mais cedo ou mais tarde", a nova variante também iria aparecer nos Estados Unidos, mas não anunciou nenhuma medida adicional de contenção da pandemia, nem novas restrições nas entradas nas fronteiras ou nas viagens dentro dos Estados Unidos, para além do já definido encerramento de fronteiras para viajantes oriundos da África Austral.

Questionado sobre uma possível obrigação de vacina ou de realização de testes para voos domésticos nos Estados Unidos, o Presidente disse que essa medida não seria aplicada por não haver qualquer recomendação científica nesse sentido.

Joe Biden acrescentou que apresentará, na quinta-feira, uma estratégia pormenorizada para combater a pandemia de Covid-19 durante o inverno, "não com encerramentos ou mais contenções, mas ampliando o processo de vacinação, os reforços de doses de vacinas e os testes".

Esta segunda-feira, numa entrevista televisiva, Anthony Fauci já tinha anunciado que os Estados Unidos estão em "estado de alerta avançado, devido à variante Ómicron do coronavírus, pedindo aos norte-americanos para se vacinarem ou receberem doses de reforço de vacinas.

Os Estados Unidos ainda não têm casos confirmados da variante Ómicron, que tem levado vários países a criar constrangimentos nas fronteiras, mas as declarações de Fauci acontecem um dia após a identificação dos primeiros dois casos no Canadá, um país vizinho.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.197.718 mortos mortes em todo o mundo, entre mais de 260,81 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19