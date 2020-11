Joe Biden é o novo Presidente dos EUA

© AFP

Por Guilherme de Sousa 07 Novembro, 2020 • 16:48

O democrata Joe Biden é o novo Presidente eleito dos EUA. O antigo vice-presidente de Barack Obama vai suceder a Donald Trump após a conquista da Pensilvânia, o estado onde nasceu há 77 anos.

Biden conquistou os 20 votos do colégio eleitoral, que lhe permitem ultrapassar os 270 necessários para garantir a chegada à Casa Branca.

No voto popular, Biden alcançou o maior número de votos na história das eleições norte-americanas, mais de 74 milhões.

Numa primeira reação à vitória nas presidenciais, Joe Biden usou o Twitter para dizer que se sente "honrado".

America, I"m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans - whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 - Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Com ele, a senadora Kamala Harris chega a vice-presidente dos EUA. Será a primeira mulher negra a ocupar o cargo.

Na última madrugada, a partir de Willington, no Delaware, Biden dirigiu-se aos norte-americanos para pedir união.

A vitória dos democratas nestas eleições tem sido fortemente contestada por Donald Trump, que quer levar o resultado eleitoral ao Supremo Tribunal dos EUA. O republicano, eleito em 2016, acusa os democratas de "fraude eleitoral".

O ato eleitoral mais participado de sempre na América ficou marcado pela pandemia de Covid-19. Os EUA são o país mais atingido pela infeção do novo coronavírus.