Joe Biden em modo Robin dos Bosques

© Reprodução parcial da capa do diário Le Temps (Suíça)

No USA Today com um ante-titulo em que o jornal garante que é uma história nunca contada... "a história perdida das pessoas negras"... no título, "o primeiro mártir dos direitos eleitorais"... em 1965 no Alabama, Jimmy Lee Jackson foi assassinado dando azo a um movimento nacional que mudou a história... foi a morte de Jimmy Lee que provocou a célebre marcha pelos direitos cívicos desde Selma até Montgomery.

Há um cartoon na capa do Le Temps, da Suíça, que mostra Joe Biden, qual Robin dos Bosques, contra a concorrência fiscal... o objetivo do presidente é tirar às empresas ricas para dar aos estados pobres... Patrick Chappatte é um cartoonista libanês-suíço conhecido pelos trabalhos para suíço Le Temps, mas também para a revista alemã Der Spiegel e o jornal americano New York Times.

O governo de Lukashenko na Bielorrússia alegou uma ameaça de bomba a bordo e mandou desviar um avião com 170 passageiros, enviando um caça da força aérea para o intercetar e forçar a uma aterragem na capital do país, porque ia lá dentro um jornalista que o regime vê como opositor.. o voo comercial fazia a ligação entre Atenas na Grécia e Vilnius na Lituânia e foi obrigado a aterrar em Minsk. A história faz manchete no El País que acrescenta que a manobra para deter o jornalista Roman Protasevich indigna os líderes da União Europeia. A presidente da comissão Úrsula Von Der Leyen qualifica o que aconteceu como inaceitável. Protasevich é cofundador e ex-editor do canal NEXTA na rede social Telegram, que se tornou um canal popular para os inimigos de Lukashenko partilharem informações e para organizar manifestações contra o governo. Escreve o New York Times: O caso tem todos os elementos de uma conspiração tipo Jason Bourne: um voo comercial que transportava um jornalista dissidente é intercetado por um caça a jato MiG-29 sob as ordens do presidente da Bielorrussia.

O assunto está no fundo da primeira página do La Vanguardia ao lado da notícia que nos dá conta de que a deteção de doenças graves caiu 40% por causa da covid... os médicos falam na urgência de recuperar a normalidade. Na manchete deste diário, a tomada de posse do novo governo regional catalão amanhã... promete-se cerimónia sóbria na Generalitat e diz o jornal que vai ser um governo de perfil técnico para combater a crise.

No La Razon... O presidente do governo regional galego, Albert Feijó já fala em mudança de ciclo, já vê o PP a governar mas diz que se isso acontecer, Aznar e Mariano Rajoy têm de estar o banco de suplentes prontos para entrar em jogo... diz que adorava que os ex-presidentes do governo estivessem na convenção do partido em outubro e que há que recuperar a centralidade como se viu nas recentes eleições de Madrid. As sondagens ajudam, uma divulgada hoje nos diários ABC e La Razon coloca o PP à frente do PSOE... 30% contra 25% nas intenções de voto.

O Jornal de Angola diz que 30% do trigo consumido pode ser produzido no país... 30% pelo menos, disse no Chinguar, província do Bié, o ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, que falava após a abertura da campanha de colheita de duas mil toneladas de trigo, na Fazenda "Vinevala". Disse que a província do Bié tem condições para produzir em grande escala e sustentar a cadeia produtiva do cereal.