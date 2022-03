Joe Biden encontra-se com ministros ucranianos em Varsóvia

Joe Biden © Al Drago/EPA

O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai encontrar-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Ucrânia, Dmitro Kuleba e Oleksii Reznikov, respetivamente, durante a sua visita este sábado a Varsóvia.

Num breve comunicado, a Casa Branca anunciou hoje que Biden tem previsto "participar em parte de uma reunião" na capital polaca entre os ministros ucranianos e os secretários de Estado e de Defesa norte-americanos, Antony Blinken e Lloyd Austin, que estão a acompanhar o Presidente na sua viagem.

O gabinete de Biden não deu mais pormenores sobre a reunião, a não ser para dizer que esta teria lugar de manhã, antes de o Presidente cumprir o resto da sua agenda oficial em Varsóvia.

Biden deverá encontrar-se com o Presidente polaco, Andrzej Duda, ao meio-dia antes de visitar o estádio de futebol PGE Narodowy, que foi convertido num centro de refugiados para cuidar de alguns dos mais de 2,17 milhões de refugiados que fugiram da Ucrânia para a Polónia desde que a guerra começou.

Além de se encontrar com refugiados, Biden estará com o presidente da câmara de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, e com as organizações que estão a levar a cabo a resposta humanitária, incluindo a organização World Central Kitchen, fundada pelo chef espanhol José Andrés.

Biden nomeou esta semana José Andrés como copresidente do Conselho Consultivo do Presidente para o Desporto, Aptidão Física e Nutrição.

Antes de regressar a Washington, Biden fará um discurso no Palácio Real em Varsóvia às 18:00 (17:00 TMG) de sábado para destacar "os esforços unidos do mundo livre para apoiar o povo da Ucrânia", de acordo com a Casa Branca.

"(É) um discurso importante no qual ele falará sobre o que está em jogo neste momento, a urgência do desafio que se avizinha (...) e porque é importante para o mundo livre permanecer unido face à agressão russa", disse na sexta-feira o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

Durante a visita à Europa, que começou na quarta-feira, Biden visitou também as forças armadas americanas perto da fronteira com a Ucrânia e participou em três cimeiras da NATO, do G7 e da União Europeia (UE) em Bruxelas, centradas na invasão russa da Ucrânia.

