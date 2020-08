Joe Biden escolhe Kamala Harris para candidata a vice-presidente dos EUA

Biden elogia o trabalho da senadora da Califórnia, Kamala Harris © AFP

O candidato democrata às presidenciais norte-americanas, Joe Biden, escolheu para sua vice-presidente a senadora Kamala Harris.

"Tenho imensa honra de anunciar que escolhi Kamala Harris, combatente dedicada à defesa corajosa das classes populares e uma das que melhor servem o Estado, para minha parceira eleitoral", disse Joe Biden, 77 anos, antigo vice-presidente de Barack Obama, na rede social Twitter.

A senadora da Califórnia, de 55 anos, é a primeira mulher afro-americana a ser indicada para a posição de vice-presidente de um grande partido nos EUA.

Em declarações à TSF, Germano Almeida, especialista em política norte-americana, considera que a escolha de Kamala Harris por parte de Biden "era provável".

"É uma escolhe forte, era a escolha mais provável. É de recordar que Joe Biden já há algum tempo que já se tinha comprometido em escolher uma mulher, deixando depois em aberto. Abriu uma espécie de curso junto de políticas democratas que tinham alguma capacidade de ser essa escolha. Nos últimos tempos, fez uma short list e Kamala Harris era a mais forte", explicou Germano Almeida.

A senadora da Califórnia, afro-americana e antiga procuradora, também se candidatou à presidência dos EUA, tendo desistido em dezembro.

Germano Almeida recorda que o momento mais quente da campanha entre democrata foi precisamente entre os dois candidatos.

"Quando sentia que tinha de atacar o espaço de Biden, foi recordar frases de há décadas em que ele teve tiradas que, aos nossos olhos em 2020, podiam ser consideradas racistas", relembrou, sublinhando as capacidades da senadora nomeada para vice do candidato presidencial.

"Tem uma retórica muito forte, muito parlamentar. É muito forte nas audiências no senado. Joe Biden escolheu uma pessoa muito bem preparada."

Os candidatos democratas Joe Biden e Kamala Harris enfrentarão, ao que tudo indica, o Presidente Donald Trump, nas eleições marcadas para 3 de novembro.

"Biden pode unir-nos"

Poucos minutos após o anúncio de Biden, Kamala Harris reagiu à escolha para o cargo, dizendo que o candidato democrata pode "unir" os norte-americanos.

"Joe Biden pode unir o povo americano porque passou a sua vida a lutar por nós. E como presidente, ele irá construir uma América à altura dos nossos ideiais. Estou honrada por me juntar a ele como candidata do nosso partido a vice-presidente e fazer o que for necessário para torná-lo o nosso "comandante-chefe".