Joe Biden felicita Presidente da República e povo português pelo 10 de Junho

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou uma mensagem de felicitações ao Presidente da República e ao povo português no âmbito das comemorações do Dia de Portugal e que foi publicada este sábado na página da presidência.

"Em nome dos Estados Unidos da América, felicito-o a si e ao povo de Portugal ao celebrarem o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas a 10 de junho", começa por ler-se da mensagem assinada por Joe Biden colocada este sábado na página 'online' da presidência portuguesa

O chefe de Estado norte-americano destacou ainda que "Portugal e os Estados Unidos gozam de uma relação profunda e duradoura" enraizada nos "valores comuns - defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade, promoção do comércio livre e justo, e defesa do Estado de direito".

"Por toda a América, mais de um milhão de luso-americanos orgulhosos celebram a sua herança e a história partilhada que une as nossas duas nações", assinalou Joe Biden.

O Presidente norte-americano prosseguiu a mensagem expressando anseio por aumentar a "estreita cooperação com Portugal, quer como aliados na NATO, quer como parceiros políticos e económicos de longa data" e elogiou os "esforços de Portugal para fortalecer as relações EUA-UE durante a sua Presidência do Conselho da União Europeia".

"Juntas, as nossas nações esforçar-se-ão por construir um mundo mais seguro e próspero", concluiu.