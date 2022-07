Joe Biden infetado com Covid-19 e a ser tratado com Paxlovid

© Brendan Smialowski/AFP

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está infetado com a Covid-19. A Casa Branca informa que o chefe de Estado norte-americano testou positivo na manhã desta quinta-feira.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, esclarece que Joe Biden está totalmente vacinado, com duas doses de reforço, e "está a experienciar sintomas muito ligeiros". Em comunicado também se informa que já começou a tomar Paxlovid, fármaco antiviral da Pfizer.

Seguindo as diretrizes do Centro de Controlo de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, o líder norte-americano vai isolar-se na Casa Branca e "continuará a desempenhar plenamente todas as suas funções durante esse período".

"Tem estado em contacto com membros do pessoal da Casa Branca por telefone esta manhã, e participará nas suas reuniões planeadas na Casa Branca esta manhã por telefone e Zoom a partir da residência", refere-se no comunicado.

O protocolo da Casa Branca, que vai além do CDC, garante que Biden "continuará a trabalhar isoladamente até que os seus testes sejam negativos" e só voltará ao trabalho presencial quando isso acontecer.

A Casa Branca explica ainda que irá informar diariamente sobre o estado de saúde do Presidente norte-americano.

"A Unidade Médica da Casa Branca informará todos os contactos próximos do Presidente durante o dia de hoje [quinta-feira], incluindo quaisquer membros do Congresso e quaisquer membros da imprensa que tenham interagido com o Presidente durante a viagem de ontem [quarta-feira]", assegura a residência oficial do Presidente dos Estados Unidos.

Joe Biden tinha tido um resultado negativo na terça-feira, quando fez o último teste à Covid-19.