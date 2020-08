Joe Biden prometeu à família de Jacob Blake que vai ser feita justiça

Joe Biden, candidato democrata à Presidência dos EUA © Olivier Douliery/AFP

Por Lusa 27 Agosto, 2020 • 00:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato democrata à Presidência dos EUA, Joe Biden, indicou esta quarta-feira ter prometido "justiça" à família de Jacob Blake, um afro-americano de 29 anos, ferido gravemente pela polícia no domingo no estado de Wyoming, com sete balas nas costas.

"Mais uma vez, um homem negro - Jacob Blake - foi alvejado pela polícia. Sob o olhar dos seus filhos. Isso põe-me doente", escreveu Biden na rede social Twitter, mensagem acompanhada de uma mensagem vídeo.

"Falei há pouco com a mãe e o pai de Jacob, a irmã e outros membros da família e disse-lhes que vai ser feita justiça", afirmou na mensagem vídeo.

O antigo vice-presidente de Barack Obama, que goza de alta popularidade entre o eleitoral afro-americano, mencionou também as manifestações antirracistas, que voltaram a ocorrer nos últimos dias em várias cidades norte-americanas, três meses depois da morte de George Floyd, asfixiado por um polícia branco em Minneapolis.

"Levantar-se contra a brutalidade é um direito e uma necessidade absoluta. Mas incendiar os bens públicos não é manifestar, é violência inútil", considerou Biden.