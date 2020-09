Joe Biden vai receber apoio de dezenas de dirigentes republicanos

© Alex Wong/Getty Images/AFP

Joe Biden prepara-se para receber um apoio de peso tendo em vista as eleições presidenciais norte-americanas de novembro. Um grupo de cem republicanos e independentes vai apelar esta quinta-feira ao voto no candidato democrata.

De acordo com a Reuters, entre os apoiantes está o ex-candidato presidencial republicano, Bill Weld, e os ex-governadores do Michigan e New Jersey. O grupo denominado "Republicanos e independentes com Biden" é liderado pela Christine Todd Whitman, que discursou na convenção democrata há duas semanas.

Christine Todd Whitman acusa Donald Trump de mentir e dividir os norte-americanos. A dirigente republicana, que se tornou num dos principais rostos contra o atual Presidente, diz que Trump falhou na resposta à pandemia.

O antigo governador do Michigan, Rick Snyder, confidenciou à Reuters que trabalhou com Biden e Trump durante a sua carreira política, e está certo que o democrata é a melhor solução para os EUA.

"Trabalhei com Joe Biden e Donald Trump quando era governador, acredito que Biden é a escolha clara para colocar o país novamente no caminho certo."

Cerca de um quinto dos membros do grupo são do estado de Michigan. Nas eleições de 2016, Donald Trump venceu a votação local por apenas um ponto percentual.

As eleições de novembro podem significar um aumento de apoio de dirigentes republicanos no candidato democrata, para derrotar Trump. A agência Reuters ressalva, no entanto, que as sondagens indicam que 90% dos republicanos ainda apoiam formalmente o atual Presidente dos EUA.

O grupo "Republicanos e independentes com Biden" pretende fazer campanha ao lado do democrata, e vai mesmo lançar um site de apoio. O objetivo, de acordo com Christine Todd Whitman, é convencer os eleitores que ainda hesitam em apoiar Joe Biden.