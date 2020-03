Joe Biden venceu as eleições primárias do Estado de Maine

O ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden © Etienne Laurent/EPA

O ex-vice-presidente Joe Biden teve esta quarta-feira a sua 10.ª vitória nas eleições da "super terça-feira" das primárias democratas na corrida à Casa Branca, ao conseguir a maioria dos delegados do Estado de Maine.

Enquanto os votos do Estado da Califórnia ainda estão a ser contados, a comissão eleitoral do Partido Democrata determinou esta quarta-feira que Joe Biden foi o vencedor no Estado de Maine, obtendo 80% dos 24 delegados.

O senador Bernie Sanders ficou em segundo lugar no Maine, obtendo os restantes delegados, numas eleições que o Partido Democrata disse terem sido muito participadas. Com esta vitória, Joe Biden alargou a sua diferença perante o seu principal adversário interno, Bernie Sanders, ao vencer 10 das eleições em 15 Estados e territórios, conseguindo, para já, 566 delegados nesta "super terça-feira", contra 501 de Bernie Sanders.

Mas o balanço final das eleições de terça-feira apenas poderá ser feito quando forem conhecidos os resultados finais do Estado de Califórnia, o mais populoso dos Estados Unidos e aquele que elege o maior número de delegados para a convenção do Partido Democrata, onde será escolhido o adversário de Donald Trump nas eleições de novembro.

As primeiras indicações dizem que Bernie Sanders está à frente nas eleições da Califórnia, mas apenas com uma ligeira vantagem relativamente a Joe Biden. A "super terça-feira" elege quase um terço dos delegados democratas e é considerado o dia mais relevante das primárias que escolhem o candidato do partido à Casa Branca.