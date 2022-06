Johnny Depp © Steve Helber/EPA

Johnny Depp foi o vencedor do processo de difamação que lançou sobre a ex-mulher, Amber Heard, depois de ter sido acusado de violência doméstica e vai ser indemnizado em 15 milhões de dólares.

O protagonista de "Piratas das Caraíbas" lembra o início do processo: "Há seis anos, a minha vida, a vida dos meus filhos, as vidas das pessoas mais próximas de mim, e ainda a via das pessoas que por tantos anos me apoiaram e acreditaram em mim mudaram para sempre. Tudo num piscar de olhos."

O ator refere que "alegações falsas, muito sérias e criminosas foram lançadas" sobre si na comunicação social, o que "proporcionaram uma quantidade sem fim de conteúdo de ódio, ainda que nenhuma condenação tivesse sido decretada".

View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

"Já tinha viajado à volta do mundo duas vezes num nanossegundo e isso teve um grande impacto na minha vida e na minha carreira", lamentou.

Daí a importância deste momento para Depp: "E após seis anos, o júri deu-me a minha vida de volta."

Johnny Depp afirma que sabia que o caso iria levar a um "inevitável espetáculo mundial que foi feito" à volta da sua vida."Desde o início, o objetivo de trazer este caso foi revelar a verdade, independentemente das consequências. Falando a verdade foi algo que eu devia aos meus filhos e a todos que continuaram a apoiar-me. Sinto paz em saber que finalmente consegui atingir isso", concluiu.