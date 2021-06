© EPA

Por TSF 23 Junho, 2021 • 09:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jornal pró-democracia em Hong Kong, Apple Daily, acaba de anunciar o encerramento. Até sábado, o jornal deixa de ser publicado e a edição online também desaparece.

No início da semana, a polícia tinha feito buscas no jornal, numa grande operação com mais de 400 agentes. Os bens do Apple Daily foram congelados e chefe de redação e mais 5 diretores foram detidos.

O Apple Daily tem-se destacado na luta pela democracia, contestando a polémica lei de segurança nacional em Hong Kong.