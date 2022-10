Jornalista da BBC afastada após mostrar-se "alegre" pela desistência de Boris Johnson

© BBC

A jornalista da BBC, Martine Croxall, foi afastada após se mostrar "alegre" pela desistência de Boris Johnson da corrida a primeiro-ministro britânico, segundo o The Telegraph. O meio de comunicação do Reino Unido suspendeu a apresentadora por tempo indeterminado.

O momento que valeu o afastamento da pivô ocorreu durante um programa de análise aos jornais do dia, este domingo. Poucos minutos após a notícia de que o ex-primeiro-ministro indicou que não seria candidato à sucessão de Liz Truss, a jornalista disse, no início do segmento, "será que me permitem estar tão alegre? Bem, eu estou!", o que levou os telespetadores a acusar Croxall de desrespeitar os princípios de imparcialidade.

BBC presenter Martine Croxall asks "Am I allowed to be this gleeful? Well I am!"



The news broke just minutes earlier that Boris Johnson had pulled out of the race to become PM.



Some viewers said they"ve complained to Ofcom claiming it breaches BBC impartiality. pic.twitter.com/Av2s8ASfdM - Gareth Davies (@GD10) October 24, 2022

A BBC encontra-se, agora, a investigar o sucedido, para julgar qualquer quebra nas regras de imparcialidade do meio de comunicação social. "A BBC encontra-se a rever, com caráter de urgência, a edição deste domingo do The Papers on the News por alegada quebra na imparcialidade", diz o comunicado.

Johnson alega que tinha o apoio de 102 colegas deputados, suficiente para se qualificar, mas que conclui que "não se pode governar eficazmente se não se tiver um partido unido no Parlamento".

Nos últimos dias a imprensa britânica especulou sobre um possível regresso de Johnson à política ativa e o ministro da Economia, Jacob Rees-Mogg, disse à BBC que "é evidente que ele vai candidatar-se".