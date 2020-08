Jornalista e ativista bielorrussa organiza manifestação em Lisboa

Manifestação em Minsk © Tatyana Zenkovich/EPA

Jornalista bielorrussa que vive em Lisboa, Katerina Droja uma está a organizar uma manifestação anti-Lukashenko para esta quarta-feira, na Praça do Rossio, em Lisboa, pelas 19h00.

A jornalista assume-se como ativista da oposição ao Presidente bielorrusso, e denuncia a situação vivida no país do leste europeu desde a noite das eleições.

Katerina Droja e o protesto em Lisboa. 00:00 00:00

"Há três mil pessoas presas, os hospitais cheios de pessoas com corpos danificados (...), três pessoas já morreram", denuncia Katerina Droja. "Lukaschenko anunciou que tinha ganhado as eleições com 80% e ele enviou as forças armadas e militantes - milícias civis ao serviço do presidente - contra os protestantes pacíficos", conta.

A ativista afirma que é quase impossível sair ou entrar na cidade de Minsk.

Katerina Droja e a situação na Bielorrússia. 00:00 00:00

"Esta noite e amanhã vão acontecer manifestações", considera. Há ainda greves organizadas para as grandes fábricas do país, para além dos contactos internacionais para alertar para a situação no país.

A Bielorrússia vive uma situação de tensão depois das eleições deste domingo terem dado uma vitória clara a Alexander Lukashenko, que lidera o país desde a queda da União Soviética.

Nas ruas, houve manifestações de grande dimensão, a julgar pelos três mil detidos. A TSF contactou várias fontes dentro e fora da Bielorrússia, que confirmam a morte de três pessoas. Há ainda centenas de feridos.