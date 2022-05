Jornalista francês morto na Ucrânia. Paris exige "investigação transparente" à morte

Frédéric Leclerc-Imhoff encontrava-se na Ucrânia a fazer a cobertura jornalística do conflito © BFMTV

O Presidente de França, Emmanuel Macron, anunciou, esta segunda-feira, a morte de um jornalista francês na Ucrânia, enquanto cobria a guerra no país. Trata-se de Frédéric Leclerc-Imhoff, repórter de imagem do canal de notícias francês BFM TV. Segundo o Presidente francês, o repórter foi morto a tiro quando seguia num comboio humanitário, ao lado de civis forçados a fugir para escapar de um bombardeamento russo, perto de Severodonetsk.

"Frédéric Leclerc-Imhoff estava na Ucrânia para mostrar a realidade da guerra. A bordo de um comboio humanitário, ao lado de civis forçados a fugir para escapar das bombas russas, foi morto a tiro", declarou Macron, na sua página oficial de Twitter.

"Compartilho a dor da família, parentes e colegas de Frédéric Leclerc-Imhoff, a quem envio as minhas condolências. Aos que cumprem a difícil missão de informar nos teatros de operações, reitero o apoio incondicional da França", acrescentou o Presidente francês.

Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d"un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

Também o canal de notícias para o qual o repórter trabalhava veio já confirmar a morte do jornalista. "Frédéric Leclerc Imhoff está morto", escreveu a BFM TV no Twitter.

"A dor é imensa. Frédéric, repórter de imagem, foi corajoso e discreto. Perdemos um colega e um amigo. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e @BranchtMaxime que o acompanhou e com quem falamos", acrescentou o canal de informação.

Frédéric Leclerc Imhoff est mort.

A @bfmtv, la douleur est immense.

Frédéric, journaliste reporter d"images était courageux et discret . Nous perdons un collègue et un ami. Nos pensées vont à sa famille, ses amis, et à @BranchtMaxime qui l"accompagnait et à qui nous avons parlé - BFMTV - Matinale (@PremiereEdition) May 30, 2022

A chefe da diplomacia francesa, Catherine Colonna, veio, entretanto, exigir uma "investigação transparente" sobre a morte de Frédéric Leclerc-Imhoff. Citada pelo jornal francês Le Monde, a ministra classificou o sucedido como "profundamente chocante" e pediu que "as circunstâncias da tragédia" sejam esclarecidas "o mais rapidamente possível".