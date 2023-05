Jornalista mexicano e antigo funcionário público assassinado no centro do México

© Wikimedia Commons

O jornalista e antigo funcionário público Marco Aurelio Ramírez, de 69 anos, foi morto a tiro na terça-feira na região de Puebla, no centro do México, disseram as autoridades locais.

Marco Aurelio Ramírez, que atualmente colaborava num programa de rádio, foi morto quando saía de casa na cidade de Tehuacán. Tinha trabalhado durante décadas em vários meios de comunicação social, antes de ser ainda funcionário público na autarquia de Tehuacán.

O Ministério Público indicou ter aberto um inquérito.

A secção mexicana dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF) declarou que Ramírez, na qualidade de funcionário público, tinha contribuído para a detenção de suspeitos de crimes.

A RSF solicitou uma investigação rápida e transparente para determinar "se o assassínio estava ligado ao trabalho como funcionário municipal ou à prática jornalística".

Mais de 150 jornalistas foram assassinados no México desde 2000, de acordo com os RSF.