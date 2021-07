Jovens vacinem-se, para não irem parar aos cuidados intensivos

© Reprodução parcial da capa do jornal The Guardian

No Liberation, vacinação: a outra mobilização. Rima mas é verdade. Se a mobilização contra o certificado de vacinação continua, com mais de 160 mil manifestantes que saíram à rua em França neste fim de semana, o ímpeto a favor da vacinação também está em alta. O número de pessoas que receberam a primeira dose deve passar da marca de 40 milhões esta segunda-feira.

No Guardian, no Reino Unido, "Jovens são incentivados a receber vacina enquanto médicos alertam sobre admissões nas UCI"s". Um número cada vez maior de jovens com coronavírus está a ser internado em hospitais, inclusive em unidades de cuidados intensivos: os médicos alertam para que não arrisquem sofrer desnecessariamente" e sejam vacinados. O primeiro fim de semana depois de a maioria das restrições de Covid terem sido suspensas em Inglaterra produziu imagens de discotecas e bares cheios de jovens sem máscaras ou distanciamento social, e os médicos alertaram que os jovens não vacinados precisam urgentemente de se proteger para evitar doenças graves.

No La Vanguardia, "As Ilhas Canárias e a Galiza já exigem um passaporte vacinal para ir ao restaurante". A Galiza foi a primeira comunidade espanhola a solicitar o certificado que atesta a a vacinação completa para poder entrar em estabelecimentos hoteleiros nos municípios com maior incidência de casos de coronavírus. Começou a aplicar-se no passado sábado e hoje, segunda-feira, as Ilhas Canárias farão o mesmo, ampliando os espaços em que este documento é obrigatório.

Está em destaque no El País... EUA e Rússia buscam renovar acordos sobre armas nucleares ... Para renovar o equilíbrio nuclear, Estados Unidos e Rússia fazem uma primeira reunião de mais alto nível em Genebra quarta-feira dia 28,, conforme confirmado por Moscovo e pelo Departamento de Estado. Esta reunião, chamada Diálogo sobre Estabilidade Estratégica, é a primeira entre as duas superpotências após a cimeira de 16 de junho na cidade de Genebra entre o presidente russo Vladimir Putin e o americano Joe Biden.

No China Daily, "EUA são incentivados a mostrar boa vontade nas negociações com a China". Autoridades e académicos chineses pediram a Washington que abandone a sua postura de superioridade, dizendo que Pequim não recuará se diplomatas norte-americanos em visita insistirem em lidar com a China "numa posição de força" numa próxima reunião. Já a China promete responder com boa vontade na mesa de negociações se Washington decidir parar de exercer pressão e mostrar disposição para promover a cooperação e administrar as diferenças entre os dois lados.

No jornal de Angola, "Paralisação de projetos sociais inscritos no PIP inquieta parlamento". Os deputados à Assembleia Nacional mostraram-se inquietos e preocupados com a paralisação de uma série de projectos sociais inscritos no Programa de Investimentos Públicos (PIP) e recomendam uma atenção especial na finalização destas obras, dado o impacto que as mesmas têm na vida das populações.