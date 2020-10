Jovens votam em força nas eleições americanas

© AFP

Por Cristina Lai Men, enviada da TSF aos EUA 31 Outubro, 2020 • 10:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente dos jovens democratas de Manhattan (MYD) acredita que "o voto jovem está aí e em força".

KT Sagona, 30 anos, justifica a afluência às urnas com o facto de os jovens terem sido fortemente afectados pela crise. "Trabalhamos em mercearias, com primeiros empregos em serviços e indústrias, mas alguns desses empregos nem existem nesta altura. A educação está em causa", acrescenta, "porque os jovens nem conseguem ir à escola, seja qual for o nível de ensino. E esta presidência não tem ajudado".

Ouça aqui a reportagem da jornalista Cristina Lai Men 00:00 00:00

Envolvida na política há 10 anos, KT lamenta que esta participação dos mais novos não tenha acontecido mais cedo, porque teria sido possível evitar a presidência de Donald Trump, que considera "catastrófica".

Nestas eleições, a presidente do MYD sente-se entusiasmada e aliviada por finalmente, ver o voto jovem a surgir e confia que todos os dias, há uma nova América. Todos os dias existe uma mudança.