Juan Carlos I investigado por corrupção e fraude fiscal

© Paco Campos/EPA

Por Joana Rei, correspondente da TSF em Madrid 08 Junho, 2020 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A procuradoria do Supremo Tribunal vai investigar Juan Carlos I, o rei emérito espanhol, por um delito de corrupção internacional, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Em causa estão supostas comissões recebidas por Juan Carlos no negócio que envolve o comboio de alta velocidade que une as cidades de Medina e Meca na Arábia Saudita.

A investigação começou na Suíça, sobre uma suposta comissão de 100 milhões de euros que Juan Carlos I teria recebido do rei da Arábia Saudita pela concessão da obra ferroviária. O rei teria intercedido pela atribuição do projeto a um grupo empresarial formado por empresas espanholas e sauditas. A fortuna estaria em contas suíças e oculta do fisco espanhol.

A data de transferência de fundos, em 2012, quando Juan Carlos ainda era o chefe de Estado, travou a investigação espanhola devido à imunidade legal de que o rei usufruía. Agora, a procuradoria centra a investigação nos acontecimentos que tiveram lugar depois de junho de 2014, data em que o rei emérito perdeu a imunidade legal ao abdicar a favor do seu filho, e atual rei, Felipe VI.

Assim, a transferência dos 100 milhões de euros não pode ser alvo de investigações devido à imunidade do rei, mas as movimentações da quantia, posteriores a 2014, podem ser investigadas. O procurador anticorrupção considera que há, nessas operações, indícios suficientes para abrir uma investigação sobre possíveis delitos de branqueamento de capitais e fraude fiscal.

As primeiras noticias sobre o envolvimento do rei emérito nestes negócios foram divulgadas em 2019. Perante a pressão mediática Felipe VI anunciou que renunciava a qualquer herança que tivesse a receber do pai e retirou a Juan Carlos I os rendimentos a que tem direito pelo orçamento de estado.

Depois do caso que envolveu Iñaki Urdangarín, e acabou com o cunhado do atual rei na prisão, por tráfico de influencias e fraude fiscal, um novo escândalo abala a monarquia espanhola.