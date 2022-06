Jubileu: Isabel II não vai assistir à corrida de cavalos em Epsom

A rainha vai acompanhar o evento equestre pela televisão © EPA

A rainha Isabel II não vai ver presencialmente o derby de Epsom, devendo acompanhar esta corrida de cavalos na televisão, a partir da sua residência em Windsor, confirmou esta sexta-feira um porta-voz do Palácio de Buckingham.

A corrida de Epsom foi uma das iniciativas integradas no calendário de festividades para celebrar os 70 anos de trono da monarca de 96 anos.

A rainha vai acompanhar o evento equestre pela televisão, a partir da sua residência no Castelo de Windsor, no condado de Berkshire, devido aos problemas de mobilidade que tem sofrido ultimamente.

Segundo um porta-voz de Buckingham, a rainha sentiu um "certo desconforto" no final do desfile militar, "Trooping the Colour", realizado na quinta-feira e que marcou o arranque das celebrações do seu aniversário.

Isabel II também não compareceu ao serviço religioso esta manhã, que foi realizado na Catedral de São Paulo, em Londres, embora no dia anterior tenha aparecido a acenar desde a varanda do Palácio de Buckingham, assistindo à passagem de aviões militares em sua homenagem, tendo também participado numa cerimónia de iluminação no Castelo de Windsor.

A duquesa de Cambridge, Catherine, disse esta sexta-feira, durante uma receção em Londres, que a monarca teve um "momento maravilhoso" nos eventos realizados na quinta-feira, embora o dia tenha sido "muito cansativo".

Os compromissos públicos da monarca foram limitados ao máximo nos últimos meses devido à sua idade avançada.

Esta sexta-feira, foi o seu filho mais velho e herdeiro do trono britânico, Carlos de Inglaterra, quem representou a mãe durante a cerimónia religiosa em São Paulo.