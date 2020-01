Juiz manda tirar do ar Especial de Natal da Porta dos Fundos

O Especial de Natal Porta dos Fundos foi vencedor de um Emmy Internacional, em novembro © Jason Szenes/EPA

O desembargador Benedicto Abicair, da sexta câmara cível do Rio, escreveu, na conclusão da decisão que "aparenta ser mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã mas para a sociedade brasileira, maioritariamente cristã, até que se julgue o mérito do agravo, recorrer-se, à cautela, [à retirada do filme do ar] para acalmar ânimos".

A decisão vem ao encontro de um pedido feito pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura nesse sentido e é provisória, portanto, passível de recurso. Em primeira instância o pedido, aliás, havia sido negado.

O Especial de Natal do coletivo de humor Porta dos Fundos recebeu uma enxurrada de críticas do público mais conservador por retratar, em tom de comédia, Jesus Cristo como homossexual. Durante os festejos do 30º aniversário de Jesus, os seus pais terrenos Maria e José vivem ainda um triângulo amoroso com Deus, o pai espiritual do profeta, no filme de cerca de 45 minutos.

Os protestos da comunidade conservadora do Brasil, que incluiu parte da família do Presidente da República de extrema direita Jair Bolsonaro, precederam um ataque na véspera de natal à sede da produtora. Eduardo Fauzi, presidente da secção do Rio de um movimento integralista, uma variante brasileira do fascismo, foi identificado pela polícia como um dos autores desse atentado.

Fauzi, entretanto, voou para a Rússia, segundo imagens gravadas num dos aeroportos cariocas, e a polícia já protocolou pedido de extradição para o Brasil.