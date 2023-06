Juiz proíbe Trump de divulgar informações sobre documentos classificados dos EUA

© Anna Moneymaker/AFP (arquivo)

Um juiz federal norte-americano deu esta segunda-feira autorização a um pedido do procurador especial Jack Smith para proibir o ex-presidente Donald Trump de divulgar informações confidenciais sobre o julgamento no caso dos documentos classificados.

"Os materiais descobertos, juntamente com qualquer informação derivada deles, não podem ser divulgados ao público, aos média ou em qualquer plataforma de rede social sem aviso prévio e consentimento do tribunal", determinou na sua decisão o juiz Bruce Reinhart, de acordo com uma notícia da cadeia televisiva norte-americana NBC.

O juiz explicou que os arguidos - Trump e o seu assessor Walt Nauta, que também está indiciado neste caso - só terão acesso à informação do processo judicial sob supervisão direta da sua equipa jurídica, não podendo ficar com cópias do material.

Em caso de violação da ordem solicitada pelo procurador especial Smith, os dois réus podem enfrentar acusações criminais por desobediência ao tribunal.

As acusações contra Trump vão desde a retenção intencional de informações de segurança nacional até conspiração para obstruir a justiça em conexão com a investigação sobre os vários documentos classificados encontrados na sua residência em Mar-a-Lago, Florida.

O ex-Presidente guardou caixas em vários locais da sua casa - como o seu quarto ou um dos seus escritórios, mas também a casa de banho - sendo acusado ainda de mostrar materiais classificados a várias pessoas.