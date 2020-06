Juízes comem mozzarella de búfala para conter custos

Tribunal de Justiça de São Paulo gastou, em 2019, cerca de 15 mil euros em frutas e aproximadamente 40 mil em queijos e enchidos © Brina Blum/Unsplah

O Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo tendo um orçamento de mais de dois mil milhões de euros - equivalente ao PIB do estado do Roraima, no norte do Brasil -, vive uma suposta crise financeira.

Os dois últimos presidentes de uma instituição que conta com 360 juízes desembargadores, 2600 magistrados e 41 mil funcionários, foram aliás eleitos com a promessa de cortar custos.

Causou assim estranheza ao Tribunal de Contas do Estado que o dito Tribunal de Justiça tenha gasto, no ano passado, cerca de 15 mil euros em frutas e aproximadamente 40 mil em queijos e enchidos, apenas para alimentar os refinados estômagos dos 360 juízes desembargadores - nem os outros magistrados, muito menos os funcionários têm direito às iguarias.

Entre elas constam kiwi gold, a versão mais sofisticada do fruto, o exclusivo queijo maasdam holandês, o chique salame hamburguês Di Callani, um mozzarella de búfala requintado e um elegante peito de peru.

Estes petiscos juntam-se a um generoso subsídio de alimentação e a salários 35 mil vezes superiores ao salário mínimo, não contando os pequenos e grandes mimos adicionais, chamados no Brasil de penduricalhos, que quase dobram o valor do ordenado.

A investigação do Tribunal de Contas do Estado foi noticiada pelo jornal Folha de S. Paulo que, entretanto, como mandam as regras, ouviu as explicações dos juízes. Eles argumentaram, grosso modo, que sem esses lanchinhos de kiwi gold e mozzarella de búfala, pagos pelos contribuintes, os julgamentos atrasariam.

E como o Palácio da Justiça é um edifício tombado não se pode construir no local um bar ou restaurante.

O jornal, porém, notou que as compras vão não para um mas para cinco edifícios diferentes.

Não se pode, no entanto, exigir muito de explicações de juízes em causa própria.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil