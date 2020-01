Julgamento de Trump. John Bolton entra no debate

John Bolton © Wikimedia Commons

No livro Bolton relata uma conversa que teve com Donald Trump, no verão, em que o presidente lhe disse que queria reter a ajuda à Ucrânia até ser anunciada uma investigação aos democratas, incluindo Joe e Hunter Biden.

A divulgação do manuscrito pode ter mudado o rumo do julgamento que está a decorrer em Washington. Os senadores republicanos Mitt Romney e Susan Collins já admitiram que gostavam de ouvir John Bolton e, por isso, deverão apoiar a audição de testemunhas.

No senado, a defesa de Trump ignorou este último desenvolvimento e preferiu centrar-se no ataque às alegações iniciais dos democratas. O advogado Alan Dershowitz defendeu que a acusação não conseguiu apresentar uma única testemunha que tenha conversado com Trump sobre o assunto. Uma linha que levou os democratas a defender que os advogados estão a viver dentro de uma bolha imaginária.

A liderança republicana também desvalorizou as afirmações do antigo conselheiro argumentado que este quer apenas vender mais.

John Bolton já se disponibilizou para falar no julgamento se for intimado.

O livro "The room where it happened" vai ser publicado em março.