Juncker: "Esta é a hora dos arquitetos, não a dos merceeiros"

No jornal O País, diário angolano, como o número de casos confirmados não mudou de um dia para o outro (são 19), o jornal faz a manchete com os casos suspeitos, 358, mas não deixa de dizer "pausa nos contágios".. Está a letra mais pequenina mas é o que mais me chama a atenção nesta capa... a frase do professor universitário Augusto Caetano João, que dirige a Faculdade de Economia da Universidade Católica de Angola... "Se Covid fosse o presidente de qualquer outro país, seria talvez o mais temido e respeitado".

No El País, jornal espanhol , Sanchez confirma que pedirá um terceiro prolongamento do isolamento... o presidente convoca os partidos e os agentes sociais para impulsionar um grande pacto. Também na primeira do El País: a UE última um acordo para conseguir o desbloqueio e cita o português Mário Centeno ao dizer: "creio que desta vez estaremos à altura".

Na capa do El País também o destaque ao artigo que explica como o vírus ataca os órgãos vitais...

O suplemento Babelia ajuda-nos a discutir e entender o século com Habermas... e aí está ele, na capa Jurgen Habermas, a propósito de uma biografia que resgata a aventura intelectual do filósofo alemão... o El País também lembra na capa que os Beatles desapareceram há cinquenta anos...

No ABC, baterias apontadas ao chefe do governo: Sanchez alardeia gestão com a pior taxa de mortalidade do mundo... o que o El País adjetiva de grande pacto, o ABC chama pseudo-pacto.

No Voz da Galiza, o confinamento pode continuar durante maio...

No Cinco Dias... conselhos de sobrevivência para investidores; e já a notícia de que o Eurogrupo permite ajudas de 500 mil milhões de euros sem condições... o FMI prevê que a recessão económica atinja 170 países...

No francês Les Echos, os cem mil milhões para salvar a economia e o coronavirus que relança o debate sobre a cloroquina...

No Figaro, Coronavírus: Macron não descarta cloroquina. O presidente aparece ao lado de um tal Pr Raoult.

Durante uma visita a Marselha, nesta quinta-feira à tarde, o chefe de estado encontrou-se com o diretor da IHU-Mediterrâneo, que publica um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina. A manchete remete para aquela ideia... diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és.

Christine Lagarde está na capa do La Tribune... o FMI prescreve os seus remédios anti crise... é o título.

A revista Marianne faz a pergunta com a Torre Eiffel em fundo e praticamente ninguém à volta dela: desconfinamento ou não? O impacto na saúde, economia, alimentação...

Quem é que está na capa do diário Quotidien do Luxemburgo? Jean Claude Juncker em entrevista e a citação: "esta é a hora dos arquitetos não a das lojas de conveniência".

O USA Today conta na primeira página que a população afro-americana está a morrer a um ritmo mais elevado...

O The Week tem na capa a fotografia que ilustra uma reportagem na linha da frente... não é no Iraque nem no Afeganistão, mas sim em casa, nos Estados Unidos, na luta contra a Covid-19.