O ex-vice-presidente do executivo regional Oriol Junqueras foi condenado a 13 anos de prisão © Sergio Perez/Reuters

Por Carolina Rico com Lusa 14 Outubro, 2019 • 08:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Supremo Tribunal espanhol condenou a entre nove e 13 anos de prisão nove independentistas por crime de sedição e desvio de fundos públicos, enquanto três ex-conselheiros foram condenados por desobediência, um delito que não acarreta pena de prisão.

Pub Pub

Em causa está o envolvimento dos separatistas nos acontecimentos que levaram ao referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha, realizado em 1 de outubro de 2017, e à declaração de independência feita no final do mesmo mês.

Pub Pub

Charles Puigdemont já reagiu à sentença, que considera "uma barbaridade". O ex-presidente do executivo regional condena um total de 100 anos de prisão para os separatistas e pede reação urgente. "Pelo futuro dos nossos filhos e filhas, pela democracia, pela Europa, pela Catalunha", escreveu no Twitter.

A decisão do tribunal era aguardada com grande expectativa na Catalunha, para onde o Governo espanhol enviou nos últimos dias centenas de agentes para garantir a segurança da região.



Charles Puigdemont faz parte de um grupo de separatistas que continuam fugidos no estrangeiro e não foram julgados, já que Espanha não julga pessoas à revelia.

Notícia em atualização