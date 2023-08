Juntos pela Catalunha e PSOE alcançam princípio de acordo para viabilizar Mesa do Congresso

© Javier Soriano/AFP

O Juntos pela Catalunha chegou, esta quinta-feira, a princípio de acordo com o PSOE que vai permitir viabilizar a constituição da Mesa do Congresso, liderada pela esquerda espanhola.

O secretário-geral do Juntos pela Catalunha, Jordi Turull, citado pelo jornal espanhol El Pais, afirma que a negociação está em andamento.

O jornal indica ainda que o acordo tem a ver com o uso do catalão nas Cortes e com uma investigação sobre espionagem de independentistas. As negociações prosseguem noutro ponto, que ainda está bloqueado.

Já a Coligação Canária ainda está a analisar as propostas que estão em cima da mesa.

A constituição da Mesa do Congresso em Espanha é o primeiro desafio dos novos deputados eleitos no dia 23 de julho e um teste às possibilidades de formação de um novo Governo.

O PSOE indicou esta semana um nome para candidata a presidente do Congresso, o da deputada Francina Armengol, que para ser eleita terá de conseguir o apoio dos mesmos partidos com quem os socialistas e o Somar negoceiam a geringonça parlamentar.

Os socialistas têm dito, desde as eleições, que a opção é por negociações 'discretas' com outros partidos, havendo até agora poucos detalhes sobre as conversações.

O PP venceu as eleições, mas sem alcançar uma maioria absoluta com o VOX, de extrema-direita, com quem governa em coligação em quatro regiões autónomas.

A maioria absoluta são 176 deputados e PP e VOX elegeram 170 em conjunto.

O segundo partido mais votado foi o Partido Socialista (PSOE).

O PSOE e a plataforma de extrema-esquerda Somar, que assumiram querer governar em coligação, têm 152 lugares no parlamento.