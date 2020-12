Justiça dos EUA acusa Facebook de monopólio ilegal. Negócios com Instagram e WhatsApp em risco

© Lionel Bonaventure/AFP

Por Guilherme de Sousa 09 Dezembro, 2020 • 20:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Facebook foi acusado esta quarta-feira pela Agência Federal para a Concorrência (FTC, na sigla em inglês) de ter criado um monopólio, "esmagando ilegalmente" a concorrência, numa referência às aquisições do Instagram e do WhatsApp.



De acordo com o New York Times, o grupo liderado por Mark Zuckerberg tem sido alvo de uma investigação há mais de um pelos reguladores federais e estaduais, que arrasam os negócios realizados para a aquisição da rede social Instagram, por mil milhões de dólares, e do serviço de mensagens WhatsApp, avaliado em 20 mil milhões de dólares.



Com as aquisições, conta o jornal norte-americano, o Facebook cimentou a sua popularidade e o domínio no setor, ajudando a catapultar a empresa para uma potência avaliada em mais de 800 mil milhões de dólares.

A decisão pode ter implicações no futuro do grupo, uma vez que os promotores querem reverter os negócios de aquisição do Instagram e do WhatsApp. "Durante quase uma década, o Facebook usou o seu poder de monopólio para esmagar rivais de menor dimensão e eliminar a concorrência", disse a procuradora-geral Letitia James, de Nova Iorque, que liderou a investigação.

O jornal norte-americano lembra que Donald Trump e Joe Biden têm alertado para a influência das empresas tecnológicas, como o Facebook, Google ou Amazon. Os investigadores, de resto, abriram uma investigação à Google, em outubro, por alegado comprometimento com um monopólio.

A Comissão Europeia também já se comprometeu com uma nova legislação (a "Lei dos Serviços Digitais"), para controlar a forma como as principais plataformas expandem as suas atividades, combater a desinformação ou gerir dados pessoais. O objetivo de Bruxelas é proteger melhor os consumidores e os concorrentes mais pequenos.

A União Europeia também já desencadeou negociações para que as gigantes tecnológicas paguem impostos em território europeu. O objetivo é exigir impostos às multinacionais que domiciliam as receitas onde o regime fiscal é mais vantajoso.