Justiça dos EUA e FBI investigam documentos "secretos" encontrados no escritório de Biden

Por Carolina Quaresma 10 Janeiro, 2023 • 12:28

O departamento de Justiça dos EUA e o FBI estão a investigar documentos classificados como "confidenciais" que foram encontrados no escritório do presidente norte-americano, Joe Biden, e que pertencem ao período de quando ainda era vice-presidente de Obama.

De acordo com a BBC, os dez documentos foram descobertos pela equipa jurídica de Biden, em novembro, num armário trancado no Penn Biden Center, em Washington, tendo sido entregues ao Arquivo Nacional.

O advogado de Biden afirma que os documentos referem-se ao período em que ele foi vice-presidente de Obama, mas o conteúdo dos arquivos não é claro.

Segundo a CBS, que cita uma fonte familiarizada com o assunto, estes documentos não contêm segredos nucleares e estavam guardados numa caixa, juntamente com outros arquivos não confidenciais.

Em comunicado, Richard Sauber, conselheiro especial de Biden, disse que os arquivos foram descobertos pelos advogados do presidente norte-americano, que estavam a limpar o espaço do escritório, pouco antes das eleições intercalares.

"Desde a descoberta [dos documentos], os advogados pessoais do presidente cooperaram com os Arquivos [Nacionais] e o Departamento de Justiça num processo para garantir que todos os registos do governo Obama-Biden estão adequadamente na posse dos Arquivos", afirmou Sauber.

Contudo, o conselheiro especial de Biden não explicou a razão pela qual houve um atraso de dois meses na revelação destes documentos, sendo que aconteceu a descoberta aconteceu em novembro, antes das eleições intercalares norte-americanas.

Donald Trump, que em agosto do ano passado foi alvo de buscas por parte do FBI na sua propriedade imobiliária em Mar-a-Lago, um resort de luxo em Palm Beach, Florida, já reagiu à descoberta destes documentos no escritório de Biden. Numa publicação na sua rede social, Truth Social, Trump questionou: "Quando é que o FBI vai invadir as muitas casas de Joe Biden, e talvez até a Casa Branca?"

Trump está sob investigação por supostamente resistir a pedidos para devolver cerca de 300 documentos confidenciais que levou para Mar-a-Lago depois de deixar o cargo de presidente.