Justiça quebra sigilo e bloqueia bens de dois acusados de matar Marielle Franco

Elcio Vieira de Queiroz (à esquerda) é acusado de ter conduzido o carro usado no crime, Ronnie Lessa (à direita) terá efetuado os disparos © Polícia Militar

A justiça brasileira determinou o arresto de bens de um acusado do homicídio da ativista Marielle Franco e do seu motorista, em 2018, e quebrou ainda o sigilo fiscal e bancário dos dois ex-polícias suspeitos do crime. As decisões da justiça pretendem ajudar os investigadores a descobrirem os possíveis mandantes do crime.

A vara especializada no combate ao crime organizado determinou ainda a quebra dos sigilos de outras cinco pessoas suspeitas de atuar como fantasmas dos dois homens, que são também suspeitos de integrarem uma milícia.

O património bloqueado de Ronnie Lessa, que incluiu um imóvel, terrenos, uma lancha e um automóvel, foi avaliado em cerca de 3,5 milhões de reais (690 mil euros), de acordo com um levantamento feito pelo portal e notícias brasileiro UOL com base em valores atualizados do mercado imobiliário.

A polícia acredita que o património de Lessa é incompatível com o rendimento de um agente policial reformado - o homem estava reformado desde 2009 após ter perdido uma perna devido a um atentado com um explosivo no seu carro.

O assassínio a tiro de Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido em março de 2018, gerou uma grande comoção no Brasil. A vereadora, negra, homossexual e de uma favela, destacou-se pelo seu trabalho como defensora dos direitos humanos, e pelas suas denúncias contra a violência policial no Rio de Janeiro.

As investigações à sua morte continuam a decorrer desde a data do crime, tendo sido para já detidos os dois alegados autores materiais, mas falta ainda determinar quem foi o autor moral.