Juventus adia título

© Reprodução parcial da capa do jornal Gazzetta dello Sport

Por Ricardo Alexandre 24 Julho, 2020 • 07:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O diário desportivo espanhol Marca destaca no canto superior direito da capa, a transferência que mudou o futebol espanhol: faz hoje vinte anos que Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid... e lá aparece o jogador português abraçado ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

Transferência das grandes deseja o desportivo italiano Gazeta Dello Sport: "Messi-Inter": porque não? Seria o reencontro com Cristiano Ronaldo se este continuar na Juventus... CR7 está na capa dos jornais esta manhã pela derrota da Juventus com a Udinese, mesmo ao cair do pano. Juve trava Scudetto, o scudetto é o título, a Juventus precisava de vencer para assegurar já o nono título consecutivo, mas perdeu . Tem a hipótese de garantir a vitória domingo em casa frente à Sampdória. No Corriere dello Sport Ronaldo leva as mãos à cabeça, o colega Paolo Dybala com ar tristonho... em título: "Não é da Juve": flop em Udine, perdido o primeiro match ball do título.... o Tuttospor põe na capa o treinador da Juventus: Sarri, agora espera.

Há um relvado de futebol a encher a capa do Libération... a final da taça de França, entre o PSG e o Saint Étienne marca o regresso da bola de competição... Mas, pergunta o Libé: em estádios vazios ou quase, isto é verdadeiramente futebol?

Na capa do jornal Fígaro, imobiliário, setor automóvel, criação de empresas... "os brilhantes de esperança na crise económica"...

No El País, lemos sobre o último Conselho Europeu: 90 horas de vertigem para um acordo histórico... o El país reconstrói as reuniões que culminaram no pacto mais importante desde o Euro. Na ciência, está também na primeira do El País, a China lança-se à conquista de Marte.

O La vanguardia diz que a organização Círculo de Economia exige o fim da paralisia política na Catalunha, a instituição pede que o governo regional que saia das próximas eleições priorize a recuperação e alerta sobre a centralização de Espanha. Mas na capa do Vanguardia a foto é outra... uma jovem, de costas, leva uma mochila e está a ler... "A heroica resistência do livro"...o volume de vendas ontem foi como "um sábado normal", ou seja, como se não estivéssemos em plena pandemia. Mas no fim da primeira página do diário catalão também se lê: "A crise sanitária piora em Espanha e obriga a recuperar parcialmente as fases"... Múrcia, Aragão e Navarra adotam medidas drásticas e os responsáveis de Saúde da Catalunha alertam: a próxima semana será crítica em Barcelona.

No la Razón: Saúde reconhece uma segunda onda depois de dispararem os surtos.

No País Basco, o El Correo diz que o governo basco pede aos cidadãos que evitem reuniões familiares e celebrações.

No EuropaSur, Exteriores (o MNE espanhol) urge ao Reino Unido negociar o futuro de Gibraltar... Há risco para as duas partes de uma saída sem acordo;

Na capa do Jornal de Angola: aprovada proposta para melhorar ambiente de negócios.