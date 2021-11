Kamala Harris foi a primeira mulher com poderes presidenciais nos EUA

Kamala Harris Photo by MANDEL NGAN / AFP) © AFP

Durante o período em que Biden estiver anestesiado, Kamala Harris vai continuar a trabalhar no gabinete dela, na ala oeste da Casa Branca.

Ela foi a primeira mulher a chegar ao cargo de vice-presidente, a primeira com origens asiáticas e africanas e agora foi a primeira a assumir os poderes presidenciais, mesmo que temporariamente.

O presidente, que faz no sábado 79 anos, chegou esta manhã ao Walter Reed Medical Center, o hospital militar nacional, para realizar o primeiro exame físico anual como chefe de estado.

É habitual um vice-presidente assumir os poderes presidenciais enquanto o chefe de estado passa por um procedimento médico que requer anestesia. Isso já aconteceu com o vice-presidente Dick Cheney quando, o então presidente, George W. Bush realizou colonoscopias de rotina.

No início do ano Donald Trump, ainda presidente, foi submetido também a este procedimento. O poder, no entanto, não foi transferido para Mike Pence porque, segundo uns Trump manteve o procedimento secreto, e segundo outros recusou-se a ser anestesiado. O presidente não queria Pence como chefe de estado nem por uns minutos.

Notícia atualizada às 21h22