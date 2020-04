Keir Starmer eleito líder do Partido Trabalhista britânico

Keir Starmer © aniel LEAL-OLIVAS / AFP

Por Emanuel Nunes, correspondente da TSF em Londres 04 Abril, 2020 • 11:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo procurador-geral Keir Starmer foi eleito sucessor de Jeremy Corbyn na liderança do Partido Trabalhista britânico, derrotando Lisa Nandy e Rebecca Long-Bailey na primeira volta.

Starmer ganhou com mais de 50% dos votos na primeira volta, concluindo assim um processo que durou quatro meses, após a renúncia de Corbyn, que se seguiu à derrota eleitoral nas legislativas de dezembro.

O grande desafio do novo líder trabalhista é agora reconquistar a confiança dos britânicos.

Arredado do poder há 10 anos e com mais cinco pela frente, com quatro derrotas eleitorais consecutivas, a última das quais, a pior desde 1935, o partido trabalhista precisa de uma verdadeira lufada de ar fresco.

O tempo dirá se Keir Starmer é apenas uma brisa ou um verdadeiro vendaval capaz de derrubar os conservadores do poder.

Missão difícil, já que nem a crise pandémica, destronou Boris Johnson da liderança das sondagens.

A vitória de Starmer já era esperada. Tinha o apoio da maioria dos núcleos regionais e distritais, do grupo parlamentar, dos principais sindicatos e liderava as sondagens entre os militantes trabalhistas.

Ao fim de três meses de campanha, Starmer herda de Corbyn um partido dividido e enfraquecido mas consciente de que é a única alternativa de governo.

Apesar do grande objetivo ser regressar ao poder, Keir Starmer tem pela frente, grandes problemas internos.

O primeiro é o antissemitismo de alguns dos seus membros, que através das redes sociais e artigos de opinião, várias vezes minaram o trabalho de Jeremy Corbyn.

Por outro lado, Starmer tentará reorientar a ideologia do partido que, na liderança de Corbyn, deu vários passos para esquerda, numa estratégia que não teve os resultados desejados.

O novo líder trabalhista poderá tentar uma reaproximação ao centro, quiçá ao estilo de Tony Blair. Depois, haverá sempre o Brexit que, passada a pandemia, voltará a dominar atenções.

Starmer foi o ministro sombra de Corbyn para a Saída da UE. Europeísta convicto, chegou a defender um segundo referendo.

Tempos que já lá vão... o novo líder trabalhista, agora, dificilmente irá para lá da defesa de uma relação mais próxima com a UE.