Kevin Spacey considerado inocente de crimes sexuais no Reino Unido

O ator norte-americano Kevin Spacey © Daniel Leal/AFP

Por Cátia Carmo com AFP 26 Julho, 2023 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ator norte-americano Kevin Spacey foi considerado inocente, esta quarta-feira no Reino Unido, dos nove crimes sexuais de que estava acusado, contra quatro homens, alegadamente ocorridos entre 2001 e 2013.

Após 12 horas e 26 minutos de julgamento, que se prolongou durante três dias, o juiz Mark Wall, no tribunal de Southwark, em Londres, emitiu o veredito de que Spacey era inocente em todas as acusações. Assim que se soube, o ator limpou as lágrimas e fez gestos de agradecimento.

Kevin Spacey, de 65 anos, ganhou dois Óscares pelos seus papéis em "Os Suspeitos do Costume" e "Beleza Americana". Protagonizou também a série da Netflix "House of Cards" durante cinco temporadas antes de ser despedido, em 2017, devido a acusações de mau comportamento dentro e fora das gravações.