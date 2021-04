Kiev acusa Moscovo de tentativa de destruição do Estado ucraniano

Presidente da Ucrânia visita zona de conflito com a Rússia, no leste do país © EPA

Por Lusa 15 Abril, 2021 • 12:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kouleba, disse que a Rússia está a ameaçar "abertamente" a Ucrânia com "destruição", referindo-se ao incremento das tensões junto da fronteira.

"Eles (Rússia) ameaçam abertamente com uma guerra e com a destruição do Estado ucraniano", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Kiev numa conferência de imprensa conjunta em que participaram os homólogos dos países bálticos que se encontram em Kiev.

"Nós condenamos o agravamento da situação securitária (provocada) pela Rússia, assim como os atos e declarações de Moscovo que visam incrementar a tensão militar minando os esforços diplomáticos", acrescentou Kouleba.

"A 'linha vermelha' para a Ucrânia são as fronteiras do Estado. Se a Rússia violar essa 'linha vermelha' vai sofrer", disse ainda o chefe da diplomacia de Kiev apelando "aos ocidentais" para a aplicação de novas sanções contra Moscovo.

O Governo ucraniano teme que Moscovo esteja a tentar provocar um "casus belli" para tentar justificar uma operação armada mas o Kremlin nega "estar a ameaçar seja quem for" e acusa a Ucrânia de "ameaças".

A Rússia diz estar a levar a cabo "exercícios militares" em resposta "às ameaças" da Aliança Atlântica e não aceita as intenções de Kiev que pretende integrar a organização.