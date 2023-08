Kiev acusa Rússia de novo ataque a armazéns de cereais

No início de agosto, Kiev já tinha acusado a Rússia de uma série de ataques contra um armazém de cereais em Izmail © Sergii Mukaielliants/AFP (arquivo)

As autoridades ucranianas acusaram esta quarta-feira a Rússia de novos ataques noturnos com drones na região de Odessa, que provocaram danos em armazéns de cereais num dos portos do Danúbio, na região do Mar Negro.

O Exército russo atacou com drones por duas vezes o porto de Odeshchyna, disseram fontes regionais citadas pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

Segundo esta fonte, os armazéns e celeiros ficaram danificados, embora os serviços de emergência tenham conseguido apagar rapidamente os incêndios.

Os ataques não provocaram vítimas ou feridos, de acordo com a Ukrinform.

No início de agosto, Kiev já tinha acusado a Rússia por uma série de ataques contra um armazém de cereais em Izmail [região de Odessa], no Danúbio, o que viria a afetar o transporte destes produtos alimentares pela Roménia.

Segundo as autoridades ucranianas, os sucessivos ataques lançados pela Rússia contra as infraestruturas portuárias e industriais da região de Odessa começaram a afetar a rota alternativa através do Danúbio.

Os ataques russos na região sul da Ucrânia aumentaram com o fim do acordo de exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro, em julho, que é crucial para o abastecimento alimentar mundial.