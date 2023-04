Kiev alerta que Rússia armazena mísseis para impedir contraofensiva ucraniana

© Sergey Kozlov/EPA

Os serviços de informação militar ucranianos afirmaram esta segunda-feira que a Rússia está a produzir e armazenar mísseis para responder a uma contraofensiva ucraniana e impedir as tentativas de Kiev de recuperar territórios ocupados pelos russos.

"[A Rússia] está a armazenar mísseis para interromper a nossa operação ofensiva", afirmou Kyrylo Budanov.

O responsável ucraniano declarou em entrevista ao meio de comunicação local RBK que o armazenamento de mísseis explica o fim dos ataques em massa com este tipo de armamento contra cidades ucranianas -- que começou no outono do ano passado com o objetivo de destruir o sistema elétrico do país.

Além de armazenarem, Budanov observou que "a Rússia também está a produzir novos mísseis".

"A maioria desses mísseis será usada em hostilidades ativas", sublinhou o chefe dos serviços de informação militares ucranianos.

A partir do outono de 2022 e durante parte do inverno passado, a Rússia atacou centrais de energia em Kiev e outras grandes cidades ucranianas com 'drones kamikaze' iranianos e ainda realizou ataques em onda com até 120 mísseis.

Nos últimos meses, a Rússia tem utilizado apenas 'drones'.

A Ucrânia prepara uma contra-ofensiva para a primavera ou verão deste ano com o objetivo de recuperar parte dos seus territórios ocupados pela Rússia.

O próprio Budanov reconheceu na entrevista ao RBK que os resultados desta campanha serão decisivos para o futuro da Ucrânia.