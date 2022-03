Kiev alvo de 30 bombardeamentos nas últimas horas

Um dos edifícios atingidos em Kiev © Atef Safadi/EPA

O chefe da Administração Estatal Regional de Kiev, Oleksandr Pavliuk, afirmou no Telegram que durante o dia de hoje foram registados 30 bombardeamentos russos contra alvos ucranianos na região de Kiev, principalmente em Bucha, Brovary e Vyshhorod.

O mesmo responsável ucraniano acrescentou que os ataques foram dirigidos contra habitações e infraestrutura sociais.

"As Forças Armadas e outras forças de defesa estão a atacar os grupos de tropas russas que tentam manter as fronteiras controladas. Tivemos sucesso nalgumas áreas. Em Makarov e na aldeia de Moshchun, as tropas ucranianas reforçaram as suas posições. O inimigo continua a usar o rio Irpin. Os invasores têm stock de munições, comida e combustível para não mais de três dias", disse ainda Oleksandr Pavliuk.

