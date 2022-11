Kiev anuncia descoberta de quatro "locais de tortura" usados por russos em Kherson

© Genya Savilov/AFP

A procuradoria-geral da Justiça da Ucrânia anunciou esta segunda-feira ter descoberto quatro "locais de tortura" usados pelos russos em Kherson (sul), durante a ocupação desta cidade reconquistada pelas tropas de Kiev em 11 de novembro.

"Em Kherson, os procuradores continuam a registar os crimes da Rússia: foram detetados locais de tortura em quatro edifícios", adiantou o gabinete do procurador-geral ucraniano na rede de mensagens Telegram.

Segundo o Ministério Público, os investigadores ucranianos foram a quatro edifícios, incluindo "centros de detenção provisória" pré-guerra, "onde, durante a ocupação da cidade, os russos detiveram pessoas ilegalmente e as torturaram brutalmente".

"Pedaços de cassetetes de borracha, um bastão de madeira, um dispositivo usado pelos ocupantes para eletrocutar civis, uma lâmpada incandescente e balas (...) foram apreendidos", acrescentou a mesma fonte, dez dias depois da reconquista de Kherson pelo exército ucraniano.

"Os trabalhos para encontrar as salas de tortura e os locais de detenção ilegal de pessoas vão continuar", afirmou a procuradoria-geral, especificando querer também "identificar todas as vítimas".

Desde a reconquista de Kherson, em 11 de novembro, Kiev tem denunciado vários "crimes de guerra" e "atrocidades" russas na região, mas, até ao momento, Moscovo não reagiu às acusações.

Na sexta-feira, um relatório divulgado pelo Observatório de Conflitos dos Estados Unidos referiu que, entre março e outubro, mais de 220 pessoas foram detidas ou desapareceram às mãos das tropas russas em Kherson.

O relatório indicou também que 55 dos detidos ou desaparecidos foram torturados, enquanto cinco morreram durante o cativeiro ou pouco depois da sua libertação. Seis dessas pessoas terão sofrido violência sexual ou de género.

Também o comissário dos direitos humanos do parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, denunciou, na semana passada, terem sido descobertas várias valas comuns, tendo as investigações demonstrado que as forças russas torturaram prisioneiros ucranianos com recurso, por exemplo, a choques elétricos. Também existem relatos de execuções e de espancamentos com barras de ferro.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.557 civis mortos e 10.074 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.