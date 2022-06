Kiev critica declarações de Macron sobre "não se humilhar a Rússia"

Dmytro Kuleba, ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros © Laurent Gillieron/EPA

Por Lusa 04 Junho, 2022 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, criticou este sábado declarações do Presidente francês, Emmanuel Macron, a defender que não se deve humilhar a Rússia, considerando que essa posição só pode "humilhar a França".

"Os apelos para evitar humilhar a Rússia só podem humilhar a França ou qualquer outro país, porque é a Rússia que se humilha. Seria melhor que nos pudéssemos concentrar em colocar a Rússia no seu lugar. Isso levaria à paz e salvaria vidas", afirmou Kuleba no Twitter.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022

O Presidente francês repetiu na sexta-feira que não será necessário "humilhar a Rússia" - uma afirmação muito mal recebida no leste da Europa - "para que no dia em que terminem os combates, possamos encetar um caminho de saída pelas vias diplomáticas".

Macron tem sido um dos poucos dirigentes internacionais a tentar manter um diálogo com o Presidente russo, Vladimir Putin.

A França tem dado apoio financeiro e militar à Ucrânia, mas Macron ainda não se deslocou a Kiev, como fizeram muitos outros líderes europeus.

Questionado sobre uma possível visita à Ucrânia, Macron disse na sexta-feira: "Hoje, não excluo nada".