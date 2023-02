Kiev diz que dois mísseis russos cruzaram espaço aéreo da Moldova e Roménia

© Sergey Kozlov/EPA (arquivo)

Por TSF com agências 10 Fevereiro, 2023 • 10:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ucrânia disse, esta sexta-feira, que dois mísseis russos cruzaram o espaço aéreo da Moldova e da Roménia, com destino à região oeste ucraniana.

O comandante da força aérea ucraniana adiantou que houve oportunidade para abater estes dois mísseis, mas optou por não fazer. Citado pela imprensa ucraniana, o alto responsável justificou a decisão pelos riscos de os destroços dos mísseis atingirem países estrangeiros.

Segundo as autoridades ucranianas, os dois mísseis terão sido disparados desde a Crimeia e tinham como destino

o oeste da Ucrânia.

A Roménia indicou que as informações do oficial ucraniano "ainda não foram confirmadas". Entretanto, a Moldova referiu que um míssil entrou no espaço aéreo do país.

Nas últimas horas foram lançados dezenas de mísseis e drones, muitos intercetados pelos sistemas de defesa antiaérea.

Foram ouvidas várias explosões na capital da Ucrânia e os habitantes de pelo menos sete cidades receberam mensagens de alerta: Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, Zaporijia, Odessa, Kerson, Kryvyi Rih, assim como a região de Poltavska.

A Rússia disparou pelo menos "seis mísseis de cruzeiro Kalibr" e "35 mísseis S-300" (terra-ar) e sete drones Shahed".

"A defesa aérea está atualmente ativa" na zona de Kiev, de acordo com a administração militar citada pelo Kyiv Independent através da rede social Twitter.