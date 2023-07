Kiev diz que repeliu ataque com drones nos subúrbios da capital

Kiev © Roman Pilipey/EPA (arquivo)

As autoridades ucranianas asseguraram ter repelido um ataque noturno de drones contra a capital, numa noite em que as tropas ​​​​​​​russas atacaram várias áreas do país, sobretudo no sul, incluindo a cidade portuária de Odessa.

"A defesa aérea detetou e destruiu todos os drones inimigos", pelo que não foram registadas vítimas ou danos materiais, afirmou o chefe da administração militar da cidade de Kiev, Serhiy Popko.

"Foi uma noite difícil de ataques aéreos em toda a Ucrânia, no sul, em Odessa especialmente. Mas o inimigo também não se esqueceu de Kiev", notou.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, também indicou, na plataforma de mensagens Telegram, que "se ouviram" na zona de Kiev os sons das explosões.