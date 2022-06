Kiev diz que tropas travaram avanço russo em Severodonetsk

Severodonetsk © Ronaldo Schemidt/AFP

A Ucrânia anunciou este sábado ter feito recuar as forças russas em Severodonetsk, no Donbass (leste), onde Moscovo está a concentrar a sua ofensiva para tentar assumir o controlo total da região.

De acordo com a presidência ucraniana, citada pela agência AFP, os combates estavam a decorrer no centro da cidade na sexta-feira. "Os invasores russos continuam a bombardear infraestruturas civis e o exército ucraniano nas áreas de Severodonetsk, Borivsky e Lyssychansk", afirmou Zelensky.

Contudo, as forças russas ainda não conseguem assumir o controlo total da cidade de Severodonetsk, de acordo com Kiev. A captura de Severodonetsk permitir-lhes-ia assegurar o seu domínio sobre o Donbass, uma bacia mineira parcialmente ocupada por separatistas pró-russos desde 2014.

Os soldados russos foram obrigados a retirar, segundo o governador da região de Lugansk, Sergei Gaidai. "Eles não o capturaram completamente. E se antes tínhamos uma situação difícil com cerca de 70% (da cidade) capturados, agora eles foram empurrados para trás em 20%", disse na sexta-feira o responsável regional também citado pela AFP.

As forças russas estão também a bombardear intensivamente a região de Donetsk, incluindo Sloviansk, cerca de 80 km a oeste de Severodonetsk. Os residentes da região carecem de gás, água e eletricidade, de acordo com Kiev.

Desde a invasão da Ucrânia iniciada em 24 de fevereiro por Vladimir Putin, o seu exército triplicou a parte do território ucraniano que controla. Com a península da Crimeia e os territórios ocupados do Donbass e do sul da Ucrânia, a Rússia controla agora quase 125.000 km2, segundo o Presidente Zelensky.

