Kiev diz ter derrubado 16 drones lançados pela Rússia

© Roman Pilipey/EPA

As defesas antiaéreas ucranianas intercetaram 16 de um total de 17 aparelhos aéreos não tripulados ('drones') de fabrico iraniano lançados nas últimas horas pela Rússia contra o território da Ucrânia, disse a Força Aérea de Kiev.

"Desde a tarde do dia 13 de julho [quinta-feira] até à madrugada de 14 [hoje], os russos atacaram a Ucrânia com 17 drones de ataque Shahed-136/131 fabricados no Irão lançados do sudeste", refere o comunicado da Força Aérea ucraniana.

A mesma nota indica que 16 dos 17 drones foram abatidos pela Força Aérea ucraniana em várias zonas do sul e do leste da Ucrânia.

Seis Shaed foram derrubados em Krivi Rig (sudeste), onde um dos aparelhos não tripulados lançados pela Rússia "não intercetado" destruiu um edifício administrativo tendo provocado um ferido.

De acordo com a Força Aérea de Kiev, a Rússia lançou também um drone de reconhecimento que foi derrubado.

As informações militares de Kiev não foram referidas pelas forças russas.