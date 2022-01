Kiev diz ter desmantelado grupo que preparava ataques a mando da Rússia

"As organizações do grupo estavam a preparar uma série de ataques armados" © AFP

A Ucrânia indicou ter desmantelado um grupo que agia sob ordem de Moscovo e que se preparava para realizar ataques armados para "desestabilizar" o país.

"As organizações do grupo estavam a preparar uma série de ataques armados contra infraestruturas", declarou, num comunicado, o serviço ucraniano de segurança (SBU).

Segundo o SBU, o grupo era "coordenado" pelos "serviços secretos russos".

Os dois organizadores, incluindo um russo, foram presos, disse a SBU, cujos agentes apreenderam "um artefacto explosivo, armas pequenas e munições" em Kharkiv, uma grande cidade localizada perto da fronteira com a Rússia, no leste do país, e em Zhytomyr, no centro da Ucrânia, a menos de 150 km de Kiev.

Os dois homens eram ex-comandos que participaram em combates, disse uma fonte da polícia à agência noticiosa France-Presse (AFP).

Sob o pretexto de procurar seguranças, "começaram a recrutar" pessoal, sobretudo russos que cometeram crimes violentos, acrescentou a fonte.

A Ucrânia e o Ocidente acusam a Rússia de ter reunido dezenas de milhares de tropas na fronteira ucraniana em preparação para uma possível invasão, bem como de tentar desestabilizar a situação dentro do território ucraniano.